Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщаеи Национальная гидрометеорологическая служба, 9 августа в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков.

Будет дуть умеренный северный ветер. Температура воздуха составит ночью 26-28, днем — 35-39, местами 40 градусов тепла, в Баку ночью — 26-28, днем — 37-39 градусов тепла. Атмосферное давление ниже нормы – 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 60-70%, днем – 30-35%.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть умеренный северный ветер. Температура морской воды составит на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 27-28 градусов тепла, на южных (Тюркян, Говсан, Сахиль, Шихово) — 28-29 градусов тепла.

9 августа на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Но днем в некоторых северных и западных районах возможны грозы, временами дожди. Утром в горах будет туман. Будет дуть местами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха составит ночью 22-27, днем — 35-40, местами 42 градуса тепла, в горах ночью — 16-21, днем — 25-30 градусов тепла.