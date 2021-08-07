Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, южный ветер, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 24-28, днем — 37-39, местами — 40-41, в Баку ночью — 26-28, днем — 38-40 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью — 60-65, днем — 25-30 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 27-28, на южных — (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) — 28-29 градусов.

Завтра в некоторых северных и западных районах Азербайджана пройдут грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, утром в горах туман, восточный ветер. Температура воздуха составит ночью — 22-27, днем — 35-40, местами — 41-43, в горах ночью — 16-21, днем — 27-32 градуса тепла.