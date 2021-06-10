Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, с 11 по 14 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается северо-западный ветер, который в некоторых частях полуострова 15-18 июня и утром 12 июня усилится до 20 м/с.

До 14 июня ожидается сохранение нестабильной погоды, в основном в северных и западных регионах Азербайджана, местами с грозами, кратковременными дождями, сильными ливнями и градом. Западный ветер местами усилится до 18-23 м / с. Ожидается, что уровень воды в реках повысится, а в горах ожидаются кратковременные наводнения.