Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с кабинетом министров страны механизмы реализации проекта «газового хаба», который предложил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

Как рассказал собеседник агентства, 26 декабря турецкое правительство проведет свое последнее заседание в 2022 году под председательством Эрдогана.

По его словам, газовая тема станет основной на заседании. Он отметил, что речь идет о подключении к национальной системе газа, обнаруженного в Черном море, и проекте предложенного российским лидером «газового хаба».

На заседании правительства, как ожидается, выступит министр энергетики и природных ресурсов Фатих Дёнмез с обширным докладом.

Эрдоган после заседания кабмина проинформирует общественность о принятых решениях в своем традиционном обращении к нации, добавил источник агентства.