Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Национальная метеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Северный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 22-25° тепла, днем-35-38° тепла. В Баку ночью будет 23-25° тепла, днем 35-37° тепла. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 30-35% .

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди, град. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем 34-39° тепла, в горах ночью 13-18° тепла, днем 24-29° тепла.