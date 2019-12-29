Завтра будет пасмурно

По сообщению Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 30 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать пасмурная погода, ночью и утром туман, изморось, к вечеру дожди. Ожидаются восточный, юго-восточный ветра.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 5-8, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление повысится до 768 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, в некоторых восточных районах — дожди. На отдельных территориях осадки интенсивные. Местами туман. Прогнозируется западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 3-7, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем 4-9 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 29-30 декабря на Абшеронском полуострове ожидаются незначительные колебания метеорологических факторов, близкий к климатической норме температурный режим, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.