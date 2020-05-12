Завод Tesla в Калифорнии возобновляет работу, несмотря на запрет местных властей

Американская корпорация Tesla открывает свой завод в городе Фримонт (штат Калифорния), несмотря на запрет местных властей, введенный из-за распространения нового коронавируса. Об этом в понедельник сообщил в Twitter руководитель компании Илон Маск.

«Tesla сегодня возобновляет производство, вопреки распоряжениям округа Аламида», — написал предприниматель. Он отметил, что и сам намерен находиться на заводе. «Если кого-то арестуют, я прошу, чтобы это был только я», — добавил Маск.

Фримонт находится на территории округа Аламида. Его власти ранее распорядились закрыть многие предприятия из-за пандемии. На указанном заводе Tesla производят электромобили и различные комплектующие, на нем работают около 10 тыс. человек. Как сообщила газета Los Angeles Times, на парковке у данного предприятия в настоящее время примерно столько же автомобилей, сколько бывало, когда оно работало в обычном режиме.

Маск ранее подал судебный иск к властям округа с требованиями отменить ограничения в отношении завода. В субботу на сайте Tesla сообщалось, что предприятие «начало процесс возобновления работы», однако не уточнялось, когда именно это произойдет. Предприниматель отмечал в Twitter, что может перенести производственные мощности Tesla из Калифорнии в другие штаты.

Tesla была основана Маском в 2003 году. Сначала фирма специализировалась на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием энергонакопительных систем.