Завершено следствие по уголовному делу бывшего посла Эльдара Гасанова.

В ходе следствия возникли основания для подозрения в том, что бывший посол Азербайджанской Республики в Республике Сербия, Монтенегро, Боснии и Герцеговине Гасанов Эльдар Гумбат оглу использовал не по назначению значительные бюджетные средства и совершил другие нарушения закона. В рамках следствия Э.Гасанов был задержан в качестве подозреваемого.

Решением Сабаильского районного суда в отношении Эльдара Гасанова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Против Э.Гасанова были выдвинуты обвинения по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 308-1.1 (нецелевое использование средств государственного бюджета, целевых бюджетных фондов или внебюджетных государственных фондов) Уголовного кодекса АР.

16 августа обвинительный акт по уголовному делу был утвержден и отправлен для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Уголовное дело других участников преступлений, по которым обвиняется Э.Гасанов, выделено в отдельное исполнение, следствие по нему продолжается.

В последнее время в некоторых соцсетях и СМИ распространяется недостоверная информация в связи с состоянием здоровья Э.Гасанова. В этой связи отмечается, что он прошел обследование и курс лечения в военном госпитале Главного военно-медицинского управления Службы государственной безопасности, обследование не выявило у него никаких заболеваний, препятствующих уголовному преследованию.