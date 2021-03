Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз удалось сдвинуть с места

Севший на мель в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given впервые немного сдвинули с места. Об этом в субботу, 27 марта, сообщило израильское издание The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

Уточняется, что это удалось после того, как с места ЧП извлекли более 20 тыс. т грунта.

Ранее в этот же день газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что контейнеровоз может быть снят с мели уже в субботу, так как усилия по вызволению судна идут хорошо, что вызывает надежду.

Днем ранее нидерландские специалисты из SMIT Salvage сообщали о плане по снятию с мели судна. Он состоит из нескольких элементов: сначала они выкачают воду из судна, чтобы сделать его легче, далее убирают песок из-под него с помощью дноуглубительных судов и оборудования, после чего мобилизуют мощные буксиры, чтобы вытянуть судно на воду.

Контейнеровоз Ever Given под флагом Панамы полностью сел на мель на юге Суэцкого канала 23 марта, перекрыв движение. Управляющая судном японская компания Shohei Kisen утверждает, что причиной происшествия стал сильный ветер.

Сообщалось, что на борту судна находятся более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, которые переправляли из Китая в нидерландский порт Роттердам. Это одно из крупнейших судов в своем классе: его длина достигает 400 м, ширина — 59 м.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что американские власти изучают способы, каким образом можно помочь снять с мели Ever Given и разблокировать движение. По его словам, у Штатов есть возможности и оборудование, которых нет у большинства стран (iz. ru)