Зариф не исключил возможности переговоров с США

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф не исключил возможности переговоров с американской стороной после гибели в результате удара США командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

«Я никогда не исключаю возможности того, что люди поменяют свой подход и примут реальное положение дел. Для нас неважно, кто сидит в Белом доме. Для нас важно то, как они себя ведут. Администрация президента США Дональда Трампа может исправить прошлое, снять санкции и вернуться за стол переговоров. Мы до сих пор за столом переговоров. Это они ушли», — заявил Зариф в интервью журналу Der Spiegel, опубликованном в пятницу.

| 2020-01-25T19:19:20+00:00 25 января 2020, 18:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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