Зариф не исключил возможности переговоров с США

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф не исключил возможности переговоров с американской стороной после гибели в результате удара США командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

«Я никогда не исключаю возможности того, что люди поменяют свой подход и примут реальное положение дел. Для нас неважно, кто сидит в Белом доме. Для нас важно то, как они себя ведут. Администрация президента США Дональда Трампа может исправить прошлое, снять санкции и вернуться за стол переговоров. Мы до сих пор за столом переговоров. Это они ушли», — заявил Зариф в интервью журналу Der Spiegel, опубликованном в пятницу.