Западные санкции к России усиливают экономический потенциал Азербайджана. На эту данность все чаще указывают в местных экспертных кругах, призывая национальное правительство приступить к системным мерам, призванным расширить возможности республики в условиях серьезных экономических проблем в соседних странах.

Текущая геополитическая ситуация и глобальная экономическая повестка открывает новые возможности для нашей страны, заметил в этой связи председатель Общественного объединения поддержки социальных исследований, экономист Эюб Керимли в беседе с # . И хотя негативные воздействия военного конфликта на востоке Европы очевидны, определенный позитив все же присутствует.

Среди наиболее обсуждаемых в этой связи вопросов положение местных трудовых мигрантов в России, отмечает он:

«Из-за текущих и будущих проблем в российской экономике их перспективы сложатся не лучшим образом. Как следствие, сократятся и денежные переводы, отправляемые ими из России своим семьям в нашей стране. А это уже серьезный удар по части населения — тех семей, чьи доходы зависят от работающих в России родных. Другая сторона этой проблемы – ее влияние на местный рынок недвижимости, поскольку наши трудовые мигранты, бизнес, проживающие в России соотечественники формируют спрос на этом рынке. Все эти годы они инвестировали в жилье и прочие объекты недвижимости в крупных городах Азербайджана, а теперь, возможно, будут вынуждены их продавать».

В числе негативных веяний российского кризиса Керимли отмечает сложности с импортом продовольствия – главным образом зерновых и строительной продукции. Как следствие, будут расти цены на внутреннем рынке:

«Мы уже наблюдаем сложности, сопряженные с импортом строительных материалов, а в перспективе проблемы со ввозом массы стройпродукции будут нарастать. Особенно сильно подорожают пиломатериалы, удобрения, автозапчасти, цены на российские автомобили могут ощутимо вырасти. В довесок прочему, предприниматели уже столкнулись с препятствиями при экспорте в Россию сельскохозяйственной продукции. Но есть в сложившейся ситуации и плюсы. На фоне санкционного давления и разногласий России с ЕС растет репутация нашей страны на мировом рынке энергосырья, как следствие, укрепляются отношения с Европой. Сегодня Старый Свет рассматривает Азербайджан как посредника в своем энергоснабжении. Кроме того, растет значение нашей республики как транспортного хаба».

По мнению экспертов, географическое положение Азербайджана позволяет стране играть роль моста между Востоком и Западом. Кроме того, с учетом усиливающейся в регионе конкуренции, в том числе за транспортные коридоры, повышается важность ускорения работ по реализации проектов создания новых транспортных маршрутов, в которых участвует Азербайджан. В условиях новых геополитических, логистических, экономических реалий укрепляется и растет потенциал республики, увеличиваются валютные поступления.

Наконец, такой расклад обещает дивиденды для местной сферы гостеприимства, оказавшейся под ударом пандемии. «Скажем, теперь из-за санкций российским гражданам будет сложно выезжать во многие страны. Потому уже летом Азербайджан может стать перспективным направлением для турпотока из России, что, безусловно, окажет положительное влияние на развитие нашей туристической отрасли. Отсюда видно, что российский кризис сопряжен для нас не только с рисками, но очевидными позитивными подвижками, обещающими рост экономического потенциала.

Встретить новые реалии во всеоружии реформ предложил экс-министр финансов, профессор Салех Мамедов. По его словам, через Азербайджан и Турцию сегодня пролегают самые надежные для РФ транспортные и торговые пути. В условиях антироссийских санкций для соседней страны закрыты практически все части света, и это следует использовать с выгодой для азербайджанской экономики — создать инфраструктуру и условия для логистики, распахнуть таможенные ворота, включая аэропорты и порты, объявить их зоной свободной торговли, наладить оффшорные банковские операции, организовать налаженную транзитную систему.

Кроме того, ученый предлагает организовать специальные возможности для экспорта товаров, понизить регулируемые государством цены и начать системные реформы, призванные усилить благоприятный экономический фон.