США и европейские страны отказались от плана исключить Россию из международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT в случае ее агрессии против Украины,сообщила в понедельник, 17 января, немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на неназванные правительственные источники.

По ее сведениям, на Западе сочли, что отключение России от SWIFT повлечет за собой слишком много проблем. В ближайшей перспективе он мог бы привести к дестабилизации финансовых рынков, а в среднесрочной — к созданию альтернативной инфраструктуры платежей, в котором Запад не играл бы доминирующей роли, отмечает газета.

Вместо этого готовятся целенаправленные экономические санкции против крупнейших российских банков, которые могут быть введены в случае эскалации конфликта РФ с Украиной, указывается далее. При этом Германия настаивает на исключениях с целью обеспечения дальнейших платежей за российские поставки газа и нефти, сообщили источники Handelsblatt.

Между тем агентство Reuters, ссылаясь на источники в правительственных кругах Германии, опровергло сообщение Handelsblatt об отказе от опции исключения России из SWIFT. Такое решение пока не принято, заявил собеседник агентства.