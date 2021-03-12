Запад должен стать активным экономическим игроком в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на VII съезде ПЕА (Партии «Ени Азербайджан») в видеоформате, говоря о внешней политике Азербайджана, сказал, что сегодня Азербайджан работает над равноправным соглашением с Европейским Союзом.

«Оно уже согласовано на 90 процентов. Конечно, пандемия и война немного вмешались в эти дела. В ближайшем будущем эти переговоры будут возобновлены. Поэтому мы добились успехов и в этой сфере, потому что у нас многосторонняя внешняя политика с другими странами», — сказал президент.

Примерно такое же заявление президент сделал во время встречи в том же видеофомате с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

«Мы благодарны за вашу поддержку в связях с Европейской комиссией. Как вам известно, мы находимся на заключительной стадии обсуждений соглашения с Европейским Союзом, они были временно приостановлены в связи с пандемией и войной. Однако абсолютное большинство положений соглашения уже согласовано, и уверен, что в предстоящие месяцы будет еще больший прогресс», — сказал глава государства.

Оба этих заявления главы государства были сделаны накануне визита в Азербайджан спецпредставителя ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаара, но о деталях переговоров мало что известно. Причем нужно сказать, что до Баку господин Клаар успел побывать в Тбилиси и в Ереване.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года. 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Однако, сегодня все еще нет итогового документа: главным спорным моментом в отношениях являются экономические отношения между странами. Для ЕС важно, чтобы Баку открыл свои рынки для европейских товаров, в свою очередь Азербайджан тоже желает получить доступ к европейским рынкам, однако нет общего механизма, который регулировал бы двусторонние экономические отношения.

Азербайджан не является членом ВТО, а потому хочет регулировать отношения на двусторонней основе, в то время как ЕС предпочитает делать это по общепринятым международным правилам.

С другой стороны, для того, чтобы азербайджанская продукция попала на рынки ЕС, азербайджанские производители должны подвести качество своей продукции под европейские стандарты, что весьма сложный с технической точки зрения процесс. При этом данная стандартизация происходит под жестким контролем европейских организаций. Словом, переориентация азербайджанской продукции под европейские стандарты возможна, но сложна.

Карабахский конфликт усилил влияние России и Турции в регионе Южного Кавказа. Сегодня Кремль имеет больше рычагов влияния и давления на Баку. Чего стоит только «помидорная война» Роспотребнадзора с Азербайджаном. Если бы азербайджанский томат соответствовал бы европейским стандартам, то европейское направление стало бы альтернативой для реализации азербайджанской продукции. И это только один из таких примеров.

С другой стороны, освобождение азербайджанских территорий военным путем было большим историческим вызовом для Азербайджана, с которым азербайджанская армия прекрасно справилась. Теперь перед нами стоит второй вызов – восстановление этих территорий. После результатов тридцатилетнего варварства, восстановление при использовании возможностей только своего бюджета, Азербайджану не под силу. В этом вопросе мы нуждаемся в иностранных инвестициях и льготные кредитах, которые под силу только странам Запада. В отличие от того же Запада, ни Россия, ни Турция при всей мощи своей экономики не могут выделить нам достаточные инвестиции и льготные кредиты.

Поэтому в ходе встречи в видеоформате с новым президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо и другими представителями руководства банка, Ильхам Алиев заявил, что «Азербайджану придется реконструировать обширную территорию площадью более 10 тысяч квадратных километров».

«Иностранные дипломаты и представители медиа уже неоднократно посещали освобожденные от оккупации территории и сами стали свидетелями того, что все полностью разрушено. Разрушены города, разрушены села. Поэтому нам придется реконструировать обширную территорию площадью более 10 тысяч квадратных километров, чтобы обеспечить достойные условия жизни для людей, более миллиона бывших переселенцев, ожидающих возвращения на родные земли. Сейчас мы строим международный аэропорт, автомагистрали, железнодорожные линии, уже начали. До конца нынешнего года мы планируем, можно сказать, на 100 процентов завершить энергоснабжение всей территории Карабаха, и у нас есть много других планов», — сказал президент.

Льготные кредиты, инвестиции под разные проекты, возвращение беженцев и развитие «зеленой экономики» — это все то, что международные западные финансовые институты готовы будут финансировать как в форме инвестиций, так и в форме кредитов. Но для этого нужны очень надежные отношения со странами Запада, как экономические, так и политические.

Сотрудничество с ЕС, США, Великобританией сейчас Азербайджану будет необходимо больше, чем это было до Карабахской войны. Ведь привлечение западных инвестиций закрепляет этих международных акторов в качестве экономических игроков именно в Карабахе. Что свою очередь, в какой-то степени ограничит влияние Кремля и отрезвит реваншисткие силы в Ереване. Поэтому сближение Азербайджана с западными партнерами неизбежно и соответствует стратегическим целям Баку.