Заместитель госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Кара Макдональд прибыла в Азербайджан с официальным визитом. Об этом сообщает посольство США в Азербайджане.

Отмечается, что официальный визит продлится до 15 июня.

«В ходе визита К.Макдональд проведет встречи с правительственными чиновниками, активистами, работающими в области демократии и прав человека, представителями СМИ и политических партий. Заместитель госсекретаря руководит деятельностью Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда в Европе, Южной и Центральной Азии, а также персоналом, работающим в области многосторонних и глобальных отношений», — отмечается в сообщении посольства.