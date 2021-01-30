Закир Гасанов, Юнус Эмре Гараосманоглу, Александр Фомин приняли участие на открытии центра мониторинга в Агдаме

Министр обороны Азербайджана

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, заместитель министра национальной обороны Турции Юнус Эмре Гараосманоглу и заместитель министра обороны России Александр Фомин приняли участие в открытии в Агдаме Турецко-российского мониторингового центра.

Закир Гасанов, Юнус Амра Караосманоглу и Александр Фомин сначала перерезали символическую красную ленту.

Затем прозвучали государственные гимны Азербайджана, Турции и России.

Затем гости ознакомились с условиями, созданными в центре.

“27 сентября 2020 года Азербайджанская Армия, предотвратив очередную провокацию вооруженных сил Армении, провела контрнаступательную операцию. 44-дневная война под руководством верховного главнокомандующего Ильхама Алиева завершилась полной победой Азербайджана и восстановлением его территориальной целостности”, — сказал Закир Гасанов на открытии.

Было отмечено, что главной целью центра является контроль за выполнением пунктов трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года.

Общая площадь совместного турецко-российского Центра составляет около 4 га. На территории имеется 65 служебных, административных и жилых комнат модульного типа. Все помещения оснащены необходимым оборудованием, водой, электричеством и отоплением.

Охрана совместного Центра осуществляется военнослужащими Азербайджанской Армии.

В центре мониторинга будут нести службу 60 военнослужащих ВС Турции и ВС России.

Турецким личным составом Центра мониторинга руководит генерал-майор Абдулла Катырджы, российским – генерал-майор Виктор Федоренко.

Закир Гасанов, Юнус Амра Караосманоглу и Александр Фомин сначала перерезали символическую красную ленту.

Затем прозвучали государственные гимны Азербайджана, Турции и России.

Затем гости ознакомились с условиями, созданными в центре.

“27 сентября 2020 года Азербайджанская Армия, предотвратив очередную провокацию вооруженных сил Армении, провела контрнаступательную операцию. 44-дневная война под руководством верховного главнокомандующего Ильхама Алиева завершилась полной победой Азербайджана и восстановлением его территориальной целостности”, — сказал Закир Гасанов на открытии.

Было отмечено, что главной целью центра является контроль за выполнением пунктов трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года.

Общая площадь совместного турецко-российского Центра составляет около 4 га. На территории имеется 65 служебных, административных и жилых комнат модульного типа. Все помещения оснащены необходимым оборудованием, водой, электричеством и отоплением.

Охрана совместного Центра осуществляется военнослужащими Азербайджанской Армии.

В центре мониторинга будут нести службу 60 военнослужащих ВС Турции и ВС России.

Турецким личным составом Центра мониторинга руководит генерал-майор Абдулла Катырджы, российским – генерал-майор Виктор Федоренко.