Россия прокомментировала отправку Европейским Союзом гражданской миссии на армяно-азербайджанскую границу.

Как передает ТАСС, официальный представитель МИД России Мария Захарова на сегодняшнем брифинге в ответ на вопрос об отправке пограничной миссии ЕС по предложению Армении сказала, что ей известно об этом.

«Формальное решение ЕС на этот счет, как мы понимаем, пока не принято. Мы усматриваем в этом очередные попытки ЕС любым способом вклиниться в урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией, потеснить посреднические усилия России. Конечно, это вопрос суверенных государств. Они строят свои отношения», — подчеркнула представитель МИД России.

Захарова рассказала о неудачной посреднической миссии ЕС по украинскому конфликту, которая длилась 8 лет.

«Мы исходим из того, что единственным ключом к примирению Баку и Еревана, установлению прочного мира и долгосрочной стабильности в регионе является полная реализация трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении. В связи с этим мы поддерживаем регулярные контакты с нашими азербайджанскими и армянскими коллегами. Надеемся воспользоваться мероприятием, которое состоится в рамках заседания Совета глав МИД СНГ в Астане», — отметила официальный представитель МИД России.