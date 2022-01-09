Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о роли России в урегулировании Казахстане — детский лепет и отчаяние от отсутствия аргументов, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

«Вы сказали, что это русофобия. А я считаю, что это отчаяние и отсутствие аргументов. Или отчаяние от отсутствия аргументов. Ведь посмотрите, в ситуации, когда сейчас задают вопросы американским представителям вокруг Казахстана, ставят их в публичном плане в тупик. Они не знают, что говорить. Посмотрите на этот детский лепет и чушь, которую они несут», — отметила дипломат.

Ранее Блинкен заявил, что США обеспокоены событиями в Казахстане, но считают, что республика может справиться с ситуацией и без помощи ОДКБ. Говоря о роли ОДКБ, госсекретарь США произнес следующую фразу: «Один урок из прошлой истории — когда в твоем дома оказались русские, их бывает сложно заставить уйти».