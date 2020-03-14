Заболевшую Хайди Клум отказались проверять на коронавирус

Бывшая супермодель Хайди Клум во время эфира в своем İnstgram -аккаунте пожаловалась, что ее отказались проверять на коронавирус. Ее слова приводит портал Deadline.

Заболевшая знаменитость заявила, что испытывает жар, кашель и насморк, из-за чего она была вынуждена отказаться от появления в новом сезоне шоу «Америка ищет таланты». «Я плохо себя чувствую, поэтому осталась дома, чтобы не заразить других людей. Надеюсь, это просто простуда. Я бы с удовольствием сдала тест на коронавирус, но его здесь просто нет», — отметила Клум.

Немецкая экс-модель рассказала, что обращалась к двум врачам в Калифорнии, однако они не помогли ей. Звезда призвала беречь себя и посоветовала оставаться дома всем, кто чувствует недомогание.

В четверг, 12 марта, cообщалось, что коронавирусом заразились актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон. Теперь им предстоит провести необходимое время на карантине и пройти обследование. В первых числах марта коронавирус также выявили у чилийского писателя и кинорежиссера Луиса Сепульведы.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 149 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, более 80,9 тысячи из них — в Китае. Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию (lenta.ru)