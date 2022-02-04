В Азербайджане выявлено еще 7 050 случаев заражения коронавирусом, 3 435 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

26 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 683 476 заражений коронавирусной инфекцией. 637 429 человек вылечились, 8 823 скончались, число активных больных — 37224.

За прошедшие сутки проведено 19481 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 227883 теста.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 35 400 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 2 989, вторую дозу получили 1 811 человек, бустер-дозу получили 30 600 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 12 149 831, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 242 827, вторую дозу получили 4 748 738 человек, бустер-дозу получили 2 158 266 человек.