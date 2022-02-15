В Азербайджане выявлено еще 4 687 случаев заражения коронавирусом, 6 506 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

28 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 752 605 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 696 565 человек вылечились, 9 105 скончались, число активных больных – 46 935.

За прошедшие сутки проведено 15 682 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 414 158 тестов.

За последние сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) были вакцинированы 71 434 человека. За день число получивших первую дозу вакцины составило 3052, вторую дозу получили 2052 человека, «бустерную» дозу получили 66 330 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 12 549 963, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 270 596, вторую дозу получили 4 766 430 человек, «бустерную» дозу получили 2 512 937 человек.