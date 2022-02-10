В Азербайджане выявлено еще 7 632 случая заражения коронавирусом, 5 797 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

24 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 725 777 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 665 909 человек вылечились, 8 972 скончались, число активных больных — 50 896.

За прошедшие сутки проведен 19 491 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 335 593 теста.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 43 027 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 3 145, число получивших вторую дозу вакцины составило 2 039, бустер-дозу получили 37 843 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 12 349 272, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 258 618, вторую дозу получили 4 758 803 человека, бустер-дозу получили 2 331 851 человек.