Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включило в список Всемирного наследия 13 культурных объектов, в том числе французский курортный город Ниццу. Информация об этом размещена на сайте организации, передает «Лента.Ru«.

В ЮНЕСКО напомнили, что в городе с теплым климатом любили проводить время жители северных стран, особенно России. Благодаря их влиянию город обрел статус «зимнего космополитического курорта».

Большой вклад в развитие Ниццы как туристического места внесла императрица Александра Федоровна, вдова Николая I. После кончины мужа она несколько раз останавливалась в городе на продолжительное время. Позже сюда приезжала императрица Мария Александровна вместе с супругом Александром II. Примеру императорского дома последовали многие монархи Европы. Также в Ницце часто бывали представители русской интеллигенции — Николай Гоголь, Александр Герцен, Антон Чехов, Александр Куприн, Иван Бунин и другие.

Помимо Ниццы, в список ЮНЕСКО вошли древний индийский город Дхолавира, горный иранский регион Хавраман, перуанский монументальный комплекс Чанкильо и другие объекты.