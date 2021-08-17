В Японии, где через неделю стартуют XVI Паралимпийские игры, режим чрезвычайной ситуации, вызванный резким ростом заражений коронавирусом, распространен на территорию еще семи префектур. Об этом сообщило правительство в Токио во вторник, 17 августа. Ранее в Японии лишь за один день было выявлено более 20 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции.

«Количество заражений по всей Японии достигает беспрецедентного уровня. Число пациентов в тяжелом состоянии ежедневно возрастает», — констатировал министр, ответственный за борьбу с пандемией COVID-19, Ясутоси Нисимура.

В регионе вокруг Токио режим ЧС был введен еще до начала Олимпиады и продлен до 12 сентября. Что касается Паралимпиады, которая пройдет с 24 августа по 5 сентября, то она так же, как и Олимпиада, проводится в отсутствие болельщиков на стадионах. На соревнования допускаются лишь некоторые школьники, проходящие обучение в интегративных учебных заведениях. (DW)