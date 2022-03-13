Министр обороны Сергей Шойгу на заседании Совета безопасности РФ заявил, что «к ним» поступает огромное количество заявок от разного рода «добровольцев» из разных стран, которые хотели бы приехать в «ЛНР» и «ДНР» (сепаратистские образования на востоке Украины) для того, чтобы участвовать в «освободительном движении».

По его словам, наибольшее число заявок поступило из стран Ближнего Востока — свыше 16 тысяч человек. Шойгу считает, что эти запросы надо поддержать.

Путин в ответ заявил, что, да, мол, надо им помочь с приездом.

«Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе – тем более не за деньги – приехать и оказать помощь людям, которые живут на Донбассе, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий», — заявил Путин.

Киев не замедлил с реакцией на такую новость. Россия намерена реализовать в Украине сирийский сценарий. Об этом свидетельствуют последние заявления официальных лиц РФ, — с такой оценкой выступил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Официальные лица РФ, в том числе военный министр Шойгу, заявили о срочном рекрутинге 16 тысяч бойцов экс-ИГИЛ для использования против мирных граждан… Наем ИГИЛ и российские пропагандистские заявления о химическом оружии свидетельствуют о намерении реализовать в Украине сирийский сценарий», – написал он в Twitter.

16 тысяч – цифра немалая. И действительно, что это еще за «добровольцы» такие, внезапно воспылавшие желанием «бесплатно» поддержать бесчеловечную агрессию против мирной страны? Скорее всего, это действительно какие-то боевики и террористы, ищущие возможности заработать на крови не важно где.

Насколько опасно для Украины сейчас такое пополнение врага в живой силе? И как можно воспрепятствовать России в доставке на ее территорию этих наемников из стран Ближнего Востока? Есть ли для этого какие-то инструменты у Запада?

Кстати, в ходе 44-дневной войны различные западные издания, французские политики, и Россия, тот же Нарышкин, не раз обвиняли Азербайджан в использовании сирийских джихадистов. Доказано так ничего и не было. Но тем не менее, получается – нам нельзя, а Россия вот так, в открытую, на уровне президента и министра обороны может приглашать к себе боевиков для участия в нападении на другую страну?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Глеб Парфёнов, глава департамента безопасности Центра политических исследований «Доктрина» (Киев):

— Судя по данным того же Flightradar, несколько транспортных бортов вчера действительно летали в Сирию. Но я сомневаюсь относительно того, что это могут быть экс-бойцы ИГИЛ. России сейчас позарез нужна поддержка в мире, даже липовая, потому я уверен, что это бойцы режима Асада. Тем более, что Асад должен российскому президенту с лихвой, и не удивительно что он может пойти на такой шаг. К сожалению, они летят через территорию своих союзников, потому могут спокойно пролетать.

Про их боевые способности уже давно известно всем тем, кто следил последние лет 10 за сирийской войной. Потому это скорее являет собой пропагандистский ход, но я не удивлюсь, если Россия действительно задействует их в войне. Однако это станет минусом им же, так как боевая эффективность этих сил низкая, а климат в Украине вдобавок ко всему сейчас суровый. То есть, о результативности сирийцев говорить не приходится уже сейчас. Ну и к тому же страны Запада объявили, что их появление будет грозить серьезным ответом с их стороны. О каком ответе, правда, может идти речь — пока не ясно.

Ильгар Велизаде, эксперт по международным вопросам, руководитель клуба политологов «Южный Кавказ»:

— К сожалению, за годы войн на Ближнем Востоке в этой части земного шара появилось очень много организаций, так называемых вооруженных формирований, которые тем и промышляют, что участвуют за деньги в различных боевых операциях. Ни для кого не секрет, что это за люди — это наемники, которые могут быть использованы где угодно и кем угодно.

Не исключено, что и эти 16 тысяч человек являются теми «солдатами удачи», которые за определенную плату могут выполнять различные задачи. Здесь всё на поверхности.

Действительно, в случае с Азербайджаном такие фейковые версии в виде информационных вбросов появлялись в СМИ и обрастали различными «подробностями». Сообщалось, что на стороне Баку воюют боевики, причем завозит их сюда Турция. Кстати, Украину тоже не так давно пытались обвинить в этом же – якобы Турция забрасывает боевиков в эту страну. Зачем она это делает и зачем ей это нужно – такими объяснениями себя никто не утруждал. Но это и не нужно тем, кто запускает такие фейки.

То есть, эти бандформирования сейчас становятся разменной монетой в информационной войне. Их используют как угодно. И только в случае с Азербайджаном, к сожалению, в российских и западных СМИ вот эта фейковая информация подавалась как факт. А в случае с Украиной изначально всё видится неоднозначным и спорным. Это пресловутая практика двойных стандартов.