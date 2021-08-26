В парламенте Армении последние дни шумно. Депутаты ругаются, дерутся, бросают в друг друга бутылки. Налицо факт политического кризиса. Собственно, этого стоило ожидать с учетом того, что банда Кочаряна шла в парламент.

О внутриполитической ситуации в Армении, к чему все это приведёт, рассказал в интервью # российский эксперт Олег Кузнецов.

— Даже несмотря на то, что Пашинян победил на выборах, внутриполитическая ситуация в Армении не стабилизируется. Как вы считаете, с чем это связано?

— Я — марксист и материалист в оценке событий политической жизни, поэтому за всеми социальными процессами я всегда ищу меркантильный контекст. Если в стране существуют и в той или иной форме проявляются элиты формирующих и финансирующих, олигархических кланов и внутриполитический кризис, следовательно, за всем этим стоит конфликт элит или олигархических кланов. Так называемый «карабахский клан», изгнанный Пашиняном и его последователями из политики, по-прежнему контролирует более половины реального сектора экономики Армении, а поэтому, опираясь на эти позиции, способен через экономику оказывать влияние на политику.

Поэтому для борьбы со своими оппонентами Пашинян использует тактику военно-политических поражений, развязывая войну с Азербайджаном и проигрывая ее. Я не удивлюсь, если по результатам новой армяно-азербайджанской войны Пашинян сдаст Зангезур и Мегри только ради того, чтобы разорить Сержа Саргсяна, являющегося собственником горнорудных предприятий в Зангезуре и Кафане. Удержать за собой эти территории, на которых сегодня проживает максимум 50 тысяч человек, в среднесрочной перспективе все равно не удастся, поэтому я не удивлюсь, если что-то подобное случится.

Армения раздирается изнутри олигархическими группировками, претендующими на место в большой политике, и это погубит ее государственность, а по мере того, как в страну будет поступать ранее обещанная западноевропейская финансовая помощь в размере двух с половиной миллиардов евро, то борьба за возможность присвоить себе эти деньги только усилится. Именно в этом и заключается все материальная подоплека нынешнего армянского внутриполитического противостояния.

— Ожидаете ли вы, что в Армении может произойти переворот? Либо это последнее издыхание карабахского клана?

— В Ереване расположено второе в мире по численности персонала посольство США со штатом в 1500 человек, из которых около ста являются дипломатами, а остальные состоят на службе в Корпусе морской пехоты ВМС США. По сути, под крышей посольства США в Ереване квартирует на постоянной основе свободная бригада американских морских пехотинцев, под защитой которой, кстати, Пашинян провел пару ночей после подписания московского Соглашения от 10 ноября 2020 года. К тому же в Армении сейчас имеется пара биологических лабораторий Корпуса морской пехоты ВМС США с собственной охраной, как минимум, 100 человек при каждой. Этих сил вполне хватит, чтобы подавить любой антипашиняновский пророссийский мятеж.

С другой стороны, в Гюмри расквартирована 102-я база МО РФ с парой рот Сил специальных операций, а также эскадрилья ударных вертолетов фронтовой авиации на аэродроме «Эрибуни» в самом Ереване, сил которых вполне хватит, чтобы подавить любой антипашиняновский проамериканский мятеж. Естественно, речь идет о чем-то более серьезном, чем пародия на мятеж боевиков группировки «Сасна црер» в 2016 году. Пашинян сегодня вполне устраивает всех внешних политических игроков, кроме Баку и Анкары, поэтому он, если и должен чего-то опасаться, так это одиночного покушения на свою жизнь, а не какого-то заговора или мятежа, подготовку и осуществление которых в условиях современной Армении, наводненной агентами спецслужб всех ведущих стран мира, я считаю совершенно невозможными.

— Сейчас много разговоров о том, что Россия будет строить по-новому армянскую армию. С учетом потерь во время 44-дневной войны, есть у Армении потенциал в том или ином виде восстановить свою армию?

— Лично я считаю эту затею совершенно бесперспективной. Чтобы создать новую армию, нужно вырастить новое поколение бойцов, а потом из них воспитать и обучить солдат, сержантов и офицеров. У Азербайджана, который создавал свои вооруженные силы практически с нуля, на это ушло, грубо говоря, 25 лет. Мой опыт преподавания в военно-учебных заведениях дает мне полное право утверждать, что подготовка профессионального солдата занимает, минимум, два-три года, сержанта — 3-5 лет, офицера уровня командира роты — 10 лет. Так есть в России, так есть в Азербайджане, так есть в большинстве стран мира. Мне прекрасно известно, что каждый боец спецподразделений азербайджанской армии «Яшма» прошел пятилетний курс подготовки на полигонах в Нахчыване, Турции и на Северном Кипре, из чего в Азербайджане никто не делает особого секрета. Армении также потребуется не менее двадцати лет, чтобы заново отстроить свои вооруженные силы, и то при условии, если ее экономика потянет этот затратный процесс, в чем я глубоко сомневаюсь. Конечно, Европа или Россия могут накачать ее деньгами, на которые она закупит новейшие образцы вооружения, но где гарантия того, что у современных армянских военных хватит уровня общего образования и профессиональной подготовки, чтобы грамотно применить его на поле боя?

Будем говорить откровенно, все без исключения нынешние армянские генералы и полковники — это «сбитые летчики», виновники поражений, а не создатели побед. На старых дрожжах невозможно создать новое качественное вино, поэтому без смены двух поколений офицеров Армении создать принципиально новую по качеству армию физически не удастся, за год-два можно только попытаться сделать версию 2.0 ранее уже разгромленной армянской армии, чтобы подставить ее под новый разгром. Для Пашиняна в его борьбе с «карабахским кланом» это вполне приемлемый вариант, и Азербайджан будет только рад ему, так как новая армяно-азербайджанская война снимет все ныне существующие спорные вопросы между Баку и Ереваном.