Как и следовало ожидать, после эвакуации американских военных власть в Афганистане очень быстро вернуло себе радикальное ваххабитское движение Талибан. Это предвидел, наверное, каждый, кто помнит события 20-летней давности. К тому моменту талибы создали самую боеспособную и многочисленную армию в стране, захватили власть и правили Афганистаном уже несколько лет. Именно при них страна прославилась организацией массы учебных лагерей для диверсантов, которым параллельно промывали мозги в сторону экстремизма, замешанного на ваххабитской ереси. И это стало головной болью для многих мусульманских государств, откуда в эти лагеря вербовались молодые люди с неокрепшим мировоззрением. После соответствующей обработки они возвращались домой, где продолжали распространять эту заразу, основанную на идеях человеконенавистничества. Многие из них перед возвращением успевали принять участие и в боях на стороне террористических организаций в ряде стран Ближнего Востока. Не обошла эта беда стороной и Азербайджан.

После 11 сентября 2001 года Америка и союзники вторглись в Афганистан, лишили Талибан власти и оттеснили его в дальние провинции на юге страны, где он продолжал действовать на полулегальном положении.

Однако с тех же самых времен, когда талибов первый раз лишили власти и изгнали из Кабула, многим было очевидно, что они сразу же вернутся, как только страну покинет многонациональный воинский контингент. Почему? Потому что и в 90-е официальная армия светских властей Афганистана талибам-ваххабитам особо не сопротивлялась, очень быстро сдавая позиции при каждом более-менее серьезном столкновении. Вот и новая армия правительства, созданная после 2001 года, с приходом многонациональной коалиции, была той же ненадежной ширмой, существовавшей лишь для виду. И события последних нескольких дней показали это предельно наглядно.

Но гораздо актуальнее вопрос – что дальше? Кто гарантирует, что Афганистан при талибах не превратится вновь в один большой лагерь боевой подготовки сумасшедших самоубийц из разных стран, которые примутся возрождать очаги нестабильности во всех мусульманских государствах? Ведь это угроза и для Азербайджана, и для ряда соседних с нами государств.

О своем видении этой ситуации рассказал # исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Украина) Игорь Семиволос:

— Конечно, есть ощущение deja vu. Стоит только вспомнить заголовки американских газет времен исхода из Афганистана в 1989 году: «Советы выводят свои войска из Афганистана, и судьба марионеточного режима решится в ближайшие месяцы». Сегодня мы видим, как с абсолютной точностью повторяется тот же сценарий – очередной «марионеточный режим» пал еще до того, как американские войска вышли из страны. Стремительное падение Кабула и картинка с вертолетом, зависшим над американским посольством, паника в аэропорту оживляют кошмарный сон эвакуации из Сайгона, вновь ставший реальностью. Здесь не позавидуешь американскому президенту, который еще в июле не допускал даже мысли о подобном.

Сразу скажу, что идея выхода из Афганистана, была популярной с конца нулевых годов, когда стало очевидно, что талибы не растворились в воздухе, а конфликт с ними приобретает характер затяжной партизанской войны. Вполне возможно, выход можно было осуществить после уничтожения Усамы бен Ладена в рамках операции «Копье Нептуна» в 2011 году, но на повестке дня возникла новая угроза — ИГИЛ или террористическая организация «Исламское государство» и было уже не до того.

В новом противостоянии с ИГ у американцев неожиданно появился новый союзник – Талибан. И тут я не согласен с вами, что Талибан это салафиты. Как раз нет – в своем большинстве они приверженцы консервативного аскетического направления в ханафитском мазгабе, а не сторонники салафитского (ваххабитского) ислама, ставящих перед собой целью создание мирового халифата во всех мусульманских землях. Их горизонт представлений ограничивается границами Афганистана и экспансионистских планов они не лелеют.

Ok, спросите вы, а как же Аль-Каида? Лидеры Аль-Каиды были гостями основателя Талибана муллы Мухаммада Омара и признавали его авторитет. Игиловцы же, в отличие от прежних панисламистских карбонариев, бросили вызов талибам, провозгласив халифат в Великом Хорасане в 2015 году. С этого момента между талибами и игиловцами идет непримиримая война, по своей жестокости затмевающая все предыдущие кровавые эпизоды гражданской войны. Кстати, именно этот факт позволил сблизить позиции руководства Талибана и американского командования – в том числе по координации уничтожения главарей ИГИЛ с воздуха. Активное противостояние панисламским движениям способствовало также потеплению отношений Талибана с Россией и Китаем. Скорее всего талибы, после захвата власти, окончательно очистят свои территории от сторонников всемирного халифата.

Является ли актуальное противостояние талибов с панисламистами долгосрочным трендом, сказать трудно, но с учетом того, что они пытаются получить международное признание и подчеркивают свою приверженность подписанному в 2020 году соглашению с американцами, не исключено, что Афганистан перестанет представлять угрозу как рассадник экстремистских исламистских движений.