«Омикрон»-штамм вносит коррективы в мировую борьбу с коронавирусом, из-за чего государства стали терпимее относиться к вспышкам заболеваниям и начали отменять ряд ограничений, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Авторы отметили, что страны начинают приходить к выводу о необходимости выбора методологии борьбы с коронавирусом по аналогии с теми мерами, которые применяются в случае других инфекций. Внимание врачей, в частности, должно фокусироваться на лечении госпитализированных пациентов.

Резкий рост заболевших, пишет WSJ, теперь не становится сигналом к введению дополнительных ограничений, а специалисты больше не видят необходимости в отслеживании контактов пациентов и в продолжительных сроках самоизоляции заразившихся.