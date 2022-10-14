В результате взрыва на шахте в провинции Бартын на севере Турции погибли 22 человека, еще 21 получил ранения. Об этом, как информирует Агентство Анадолу, сообщил министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу.

Инцидент имел место в угольной шахте в районе Амасра на глубине 300 метров.

Ранее губернатор Бартына Нуртатдж Арслан сообщила, что спасателям удалось вызволить 14 горняков. По ее словам, по меньшей мере, 49 человек все еще заблокированы под землей.

Турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD) сообщило, что причиной взрыва стал перегрев трансформатора.