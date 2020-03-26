«Выборы» в Карабахе: Хрен редьки не слаще

Армянские СМИ передают новые заявления одного из основных кандидатов в «президенты НКР», одного из бывших командующих незаконными вооруженными формированиями армянских сепаратистов Виталия Баласаняна.

В интервью Armnews он особо и не скрывал свою неприязнь к политике нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По словам Баласаняна, сначала Пашинян принимает их в «Арцахе», а на следующий день почему-то заявляет о заговорщических силах: «Я не знаю, кто эти заговорщики, но пусть не связывают мое имя с заговорщиками. Думаю, в Арцахе нет заговорщиков, туда пытаются внедрить внешние силы». То есть он сам в ответ обвиняет Пашиняна в насаждении кого-то.

Цель Баласаняна на посту «президента» – «Арцах в качестве полноправной стороны должен сесть за стол переговоров».

А еще он заявил, что ему до сих пор непонятно, с какой целью власти Армении говорят, что решение вопроса Карабаха должно удовлетворить три народа․«Я так и не получил контраргумента, когда говорил, что на «лифтовой встрече» с Алиевым Николу Пашиняну был передан документ, в результате чего документ Женева-Вена-Санкт-Петербург провалился».

Виталий Баласанян также отметил, что он попросил «президента Арцаха» Бако Саакяна воздержаться от обсуждения пакета, который сегодня лежит на столе переговоров. По его словам, «то, что сейчас обсуждается, не сдача территорий, а азербайджанизация Арцаха — сдача всего Арцаха».

Интересно, на чем основаны эти его заявления. Возможно, это дешевый предвыборный популизм, обусловленный желанием любой ценой вырвать победу у кандидатов-протеже Пашиняна. Ведь трудно предположить, что Баласанян может что-то реально знать о содержании переговоров. Но, во всяком случае, эти заявления наводят на мысль, что будущая власть в Карабахе до сих пор спорная тема, то есть, всё еще не ясно, кто возьмет верх — пашиняновцы или кочаряновцы.

Ситуацию прокомментировал # известный политолог-международник Ильгар Велизаде:

— По большому счету, нас вообще эти так называемые выборы волновать не должны, и большой дискуссии вокруг этого события устраивать, я думаю, не следует. Дело в том, что вне зависимости от того, кто там и над кем, и при каких обстоятельствах одержит верх, ситуация в целом для нас не поменяется.

Нас эти события должны интересовать постольку-поскольку, в контексте всего процесса переговоров, перспектив возвращения Азербайджану оккупированных территорий, возвращения беженцев в свои дома, и окончательного решения статуса Нагорного Карабаха.

То, что там схлестнулись два лагеря – представители новой правящей команды Армении и прежней старой команды, карабахского клана – еще не говорит о том, что такая ситуация может как-то отразиться на ходе переговорного процесса и на его итогах.

Это иллюзии, если они еще у кого-то остались, будто с победой одной команды над другой как-то может измениться вектор переговорного процесса, могут появиться какие-то новые детали. Практика последних десятилетий это все опровергает.

К сожалению, ни власти в Ереване, ни их марионеточный режим в НК – кто бы его ни возглавил – возвращать территории Азербайджану не собираются, не демонстрируют такую готовность. Все эти разговоры о том, что с возможной сменой власти какой-то политический фон поменяется, какие-то новые процессы начнутся, и как-то это все отразится на карабахском урегулировании – это всё остается разговорами.

Если карабахский клан сохранит власть и влияние в Ханкенди, и станет проводить подобие самостоятельной политики, тогда внутриполитическая борьба ужесточится и в самой Армении. Кочарян и Саргсян получат возможность реванша или будут надеяться на него, поскольку для этого у них появится более-менее благоприятная ситуация. Но опять же, было бы неправильно сегодня делать какие-то прогнозы, по крайней мере, с нашей, азербайджанской стороны. Потому что ни азербайджанскую общественность, ни экспертное сообщество перипетии этого шоу, которое они называют президентскими и парламентскими выборами, интересовать не должны. Нас интересует процесс урегулирования, в котором пока что, к сожалению, не видно намеков на какие-то серьезные результаты.