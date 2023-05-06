Украинские ПВО впервые сбили российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал», которая считается неперехватываемой. Об этом заявил командующий воздушными силами Украины генерал Николай Олещук.

«Поздравляю украинский народ с историческим событием! Да, мы сбили „не имеющий аналогов“ Кинжал!», — написал он в телеграм-канале.

По словам Олещука, ракету выпустил МиГ-31К с территории России во время ночной атаки 4 мая. Ее сбили в небе над Киевской областью системы ПВО Patriot. Эти комплексы в модификации PAC-3 способны сбивать баллистические ракеты.

Позже Вооруженные силы Украины официально подтвердили уничтожение ракеты Х-47 «Кинжал» комплексом Patriot. Кроме того, уничтожены были 8 дронов «шахедов», заявили в ВСУ.

В ведомстве подчеркнули, что дроны-камикадзе ночью 6 мая были запущены с южного направления — восточного побережья Азовского моря. Все «шахеды» уничтожили силы воздушного командования «Восток».

Российское Минобороны пока не комментировало эту информацию. В августе прошлого года министр обороны Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 1» говорил, что Вооруженные силы РФ трижды использовали гиперзвуковую ракету «Кинжал» в боевых действиях в Украине. «И трижды показала свои блестящие характеристики», — заявил Шойгу (цитата по ТАСС). По его словам, подобной ракеты ни у кого еще нет: «и гиперзвуковой, и с такой скоростью, и с такими проникающими возможностями». «Кинжал» нельзя «ни обнаружить, ни перехватить», уверял Шойгу.

Последняя модификация ПВО Patriot может сбивать гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон», объяснял Би-би-си украинский генерал запаса Игорь Романенко. Однако в первую очередь система Patriot предназначена для перехвата баллистических ракет, говорил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.



Первая система Patriot поступила на вооружение ВСУ в марте, позже Германия и США передали Киеву еще комплексы. Президент РФ Владимир Путин выражал уверенность, что российские войска «пощелкают» Patriot. (moscowtimes.ru)