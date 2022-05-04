Потери личного состава российских оккупантов в войне против Украины достигли около 24,5 тыс. военных. Об этом сообщил пресс-центр Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook 4 мая.
Другие потери составили:
танков – 1077 (+15);
боевых бронированных машин – 2610 (+43);
артиллерийских систем – 491 (+16);
РСЗО – 163 (+1);
средства ПВО – 81 (+1);
самолетов – 194;
вертолетов – 155;
автомобильной техники и автоцистерн – 1867 (+24);
корабли/катера – 10;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 303 (+12);
специальная техника – 38;
крылатые ракеты – 87 (+3).
«Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Изюмском и Новопавловском направлениях. Данные уточняются», – говорится в сообщении.
/gordonua.com/