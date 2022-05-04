Потери личного состава российских оккупантов в войне против Украины достигли около 24,5 тыс. военных. Об этом сообщил пресс-центр Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook 4 мая.

Другие потери составили:

танков – 1077 (+15);

боевых бронированных машин – 2610 (+43);

артиллерийских систем – 491 (+16);

РСЗО – 163 (+1);

средства ПВО – 81 (+1);

самолетов – 194;

вертолетов – 155;

автомобильной техники и автоцистерн – 1867 (+24);

корабли/катера – 10;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 303 (+12);

специальная техника – 38;

крылатые ракеты – 87 (+3).

«Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Изюмском и Новопавловском направлениях. Данные уточняются», – говорится в сообщении.

/gordonua.com/