Евросоюз опубликовал пятый по счету пакет санкций, затрагивающий экспорт из России угля и целого ряда других товаров. Помимо прочего, новые ограничения затронули импорт в РФ высокотехнологичной продукции, а также банки и логистику.

«Запрещается приобретать, импортировать или передавать, прямо или косвенно, уголь и другие твердые ископаемые виды топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России», — говорится в документе. Запрет вступает в силу 10 августа и не распространяется на договоры, заключенные до 9 апреля или вспомогательные соглашения, необходимые для исполнения таких договоров. По оценке ЕС, Россия поставляет в страны старого света угля на 8,7 млрд долларов.

По мнению аналитиков, пострадает от эмбарго не только РФ, но и сама Европа, поскольку существенная часть угля применяется там в производстве электроэнергии и опосредованно в сталелитейном производстве, поскольку уголь – используют в производстве кокса. При этом на долю Евросоюза приходится до 25 процентов российского угольного экспорта. Россия в минувшем году произвела 432 млн т угля. Экспорт из России, по данным Федеральной Таможенной Службы, составил 211 млн т на общую сумму 17,6 млрд долларов. МЭА оценивает российский экспорт выше — в 226 млн тонн, включая 187 млн тонн энергетического угля.

«В новом пакете антироссийских санкций более всего настораживает приостановка экспорта туда угля из России, — говорит депутат и эксперт Вугар Байрамов. – Потому вопрос: что это значит для России, и как Евросоюз компенсирует запрет на российский импорт? Начнем с того, что за последние годы РФ увеличила добычу угля, а к прошлому году сей показатель возрос на 7 процентов к предыдущему году – до 262 млн тонн. По имеющимся данным, уже к 2024 году добычу планируется нарастить до 445 млн тонн. При этом годовая выручка России от экспорта угля составила 12,4 млрд долларов. Непосредственно на Европейский Союз приходилось 26,3% поставок и порядка 3,5 млрд долларов годовой валютной выручки».

На взгляд Байрамова, за европейским эмбарго на российский уголь подобным образом могут поступить и другие импортеры. Порядка 22% российского экспорта угля приходится на Южную Корею, Японию и Тайвань, — отметил он. – Эти страны, особенно Южная Корея и Япония могут присоединиться к санкциям. Больше всего российского угля импортировала Германия – на ее долю ежегодно приходилось до 22,3 млн тонн. Далее в этом рейтинге Нидерланды (15,8 млн тонн), Польша (9,1 млн тонн) и Италия (5,8 млн тонн).

«Угольное эмбарго, безусловно, ударит по валютным поступлениям России и ее сфере занятости, — продолжил он. – РФ вывозила на экспорт более половины добываемого угля, занимая шестое место в мире по его производству после Китая, Индии, Индонезии, США и Австралии. И потом, именно в угольной промышленности РФ занято множество граждан. На фоне сокращения экспорта не исключена потеря рабочих мест и в этой сфере». По словам эксперта, западные санкции расширяются по мере расширения военных действий в Украине.

Тем временем вице-премьер России Александр Новак рассказал про возможность перенаправить экспорт российского угля из Европы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. По мнению старшего эксперта Института энергетики и финансов Александра Титова, здесь все упирается в инфраструктуру – перевозки угля осуществляются преимущественно морским транспортом. Что же касается железных дорог, в сложившейся ситуации из-за конкуренции различных компаний они будут перегружены.