Пятый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу после публикации в Официальном журнале ЕС сообщает «Интерфакс».

По ограничения попали АО «Объединенная двигателестроительная компания», концерн «Калашников», Прибалтийский судостроительный завод

«Янтарь» и ряд других промышленных и транспортных компаний.

Евросоюз также заморозил активы нескольких российских банков, в частности ВТБ, «Новикомбанка», «Совкомбанка», Банка «Открытие».

В санкционный список попал ряд физических лиц, в частности Игорь Конашенков, Герман Греф, Олег Дерипаска, Мария Воронцова, Борис и Игорь Ротенберги и другие.