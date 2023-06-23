МИД Эстонии сообщил, что согласованный накануне 11-й пакет антироссийских санкций вступил в силу. Он включает запрет на транспортировку российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба», ограничение на въезд российских прицепов в ЕС, а также ряд мер, направленных против обхода ранее введенных ограничений.

«Эстония и Европейский союз продолжают работать над тем, чтобы санкции были максимально сильными и эффективными и затрагивали те сектора, из которых Россия получает наибольшую поддержку в финансировании своей агрессии против Украины»,— сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна (цитата по сайту МИД Эстонии). По его словам, государства—союзники Украины уже приступили к обсуждению новых санкций.

Как уточнил глава эстонского МИДа, Евросоюз решил ужесточить ограничения на экспорт автомобилей в Россию именно по предложению Эстонии. Также был запрещен экспорт в Россию пневматического и газового оружия. Судам, нарушившим правила потолка цен на нефть или отключившим систему автоматической идентификации местоположения, запрещен заход в порты ЕС. По предложению Эстонии запрет на заход в порты Финского залива распространяется и на якорные стоянки за пределами юрисдикции портов.