Всемирно известный мистик находится в Баку — ФОТО

Всемирно известный йогин и мистик Садхгуру находится в Баку. Он был замечен и сфотографирован репортерами на трибуне Гран-при Азербайджана Формулы-1, где он с организаторами наблюдал за финальной гонкой.

Далее Садхгуру провел время, путешествуя по живописным районам Азербайджана, сообщает #. Он посетил Исмаиллинский и Шамахинский районы, а также побывал на ферме альпака.

Садхгуру – один из самых влиятельных людей Индии, посвятивший свою жизнь служению людям и идеям гармонии и мира.

Полное имя философа, мистика и поэта Джагадиш Васудев, он родился в Индии, в городе Майсур, штат Карнатака, 3 сентября 1957 года. Семья Васудев принадлежала к привилегированным слоям общества, отец, по образованию врач-офтальмолог, работал на самом крупном государственном предприятии в Индии, в компании Indian Railways, а мать была домохозяйкой, она занималась воспитанием четырех детей, среди которых Джагги был самым младшим.

Садхгуру, имеющий четкий и категоричный взгляд на проблемы мира, собственный подход к теме благополучия человека, выступал на крупнейших международных форумах, в том числе в штаб-квартире ООН, в Оксфордском, Стэнфордском, Гарвардском, Уортонском, Йельском университетах, Массачусетском технологическом институте и других ведущих вузах мира.

Впервые в Баку Садхгуру приехал в ноябре 2018 года. Тогда состоялись две его встречи с публикой: первая — в Бакинском книжном центре, где он также презентовал свою книгу «Внутренняя инженерия», и в Центре Гейдара Алиева.