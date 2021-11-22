Растить ребенка непросто, в том числе по финансовым причинам. Но одно дело, когда оба родителя работают или один берет на себя материальное обеспечение семьи, а второй устраивает быт, и другое — если родитель один и все ложится на его плечи.

Чаще всего в одиночку воспитывают детей матери. Кто-то решает родить «для себя», не встретив подходящего кандидата на роль мужа. Некоторые делают кябин или просто свадьбу, но не регистрируют отношения официально. Если мужчина решит прекратить отношения, а у ребенка в свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, то женщине, чтобы подать на алименты, придется сначала доказать отцовство, а это не всегда возможно.

Но и официальный брак отнюдь не гарантирует выплату алиментов. Есть много причин, по которым в результате женщинам приходится воспитывать детей одним. Например, если экс-супруг безработный, на алименты можно не рассчитывать, хоть они и положены по закону. В одиночку воспитывают детей и тогда, когда вторая половина скончалась. Не всех этих женщин принято относить к матерям-одиночкам, но по факту они ими являются.

Недавно депутат Гудрат Гасангулиев на пленарном заседании Милли Меджлиса АР в ходе обсуждения в первом чтении законопроекта «О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2022 год» выступил с инициативой ввести новый вид социального пособия для матерей-одиночек, на попечении которых имеются дети в возрасте до десяти лет. Народный избранник отметил рост количества разводов за последнее время и рекомендовал уделить государством должное внимание матерям-одиночкам, которые нуждаются в получении пособия на ребенка.

Глава Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиб Мамедов, комментируя # эту инициативу, отметил, что если муж умер или произошел развод, то женщину нельзя причислить к матерям- одиночкам.

«Если отец ребенка умер, то семья получает пенсию по потере кормильца. В случае развода, женщина имеет право на алименты. Мать-одиночка – та, которая воспитывает ребенка, у которого официально нет отца, но в нашем законодательстве вообще нет такого понятия.

У нас есть такой механизм поддержки семей, как адресная социальная помощь, однако вопрос в том, насколько он действенен. Но если создать новый механизм, где гарантия, что он будет работать лучше, чем предыдущий? Надо сначала досконально изучать вопрос, а потом уже можно будет выдвигать предложения», – считает он.

По мнению вице-президента Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдина Исмаилова, в первую очередь нужно определиться, кого считать матерью-одиночкой и эти критерии должно установить государство.

«Принято считать матерями-одиночками тех, кто воспитывают ребенка одни, и никто не записан как отец ребенка. Таких сейчас немало и, конечно, им надо помогать. Но если женщина разведена и не может добиться алиментов, тут тоже нужна поддержка. Многие имеют низкооплачиваемую работу и хорошо еще, если она постоянная, а не временные заработки. На мой взгляд, необходимо выплачивать социальное пособие на ребенка женщинам, которые по тем или иным причинам воспитывают детей в одиночку, но только в том случае, если у женщины низкая зарплата, которая не позволяет нормально растить ребенка»,– говорит эксперт.

Вопрос выплат матерям-одиночкам вряд ли решится в обозримом будущем, ведь сначала надо определиться, кого именно к ним относить. К тому же, одних выплат пособий недостаточно, нужен комплексный подход. Для этого должны хорошо работать социальные службы и, например, подключать неработающих матерей-одиночек к программе самозанятости или предлагать им более подходящую работу. А еще нужно открывать государственные детские сады, которые бы находились недалеко от места жительства, чтобы женщины не думали, где оставить ребенка на время работы.