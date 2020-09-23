ВС Азербайджана провели тактические учения с боевыми стрельбами

В соответствии с утвержденным министром обороны Азербайджана планом боевой подготовки на 2020 год, ракетно-артиллерийские соединения ВС страны провели тактические учения с боевыми стрельбами, сообщает пресс-служба Минобороны.

Целью учений является совершенствование навыков управления артиллерийскими подразделениями, повышение профессионализма, планирование действий в ходе боевых операций и организация взаимодействия с другими видами войск.

Выведенные в районы учений артиллерийские подразделения заняли огневые позиции для выполнения боевых стрельб.

Согласно сценарию, различные подразделения ракетно-артиллерийских войск, передислоцировавшись на резервные позиции, выполнили боевые стрельбы и уничтожили цели условного противника.