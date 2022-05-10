Вечером 9 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Азизли Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кяльбаджарского района.

Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Наши подразделения приняли адекватные ответные меры.

Потерь среди личного состава и техники нашей армии нет.

В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильная, оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений.