Врач: COVID-19 погрузил больницы Нью-Йорка в апокалипсис — Видео

Врачи из Нью-Йорка назвали апокалиптической ситуацию в больницах города из-за распространения коронавируса COVID-19. Палаты переполнены, не хватает коек, медицинского оборудования для лечения таких больных, особенно аппаратов ИВЛ. Об этом заявила реаниматологом больницы Элмхерста Эшли Брэй, пишет The New York Times.

По ее словам, у врачей заканчиваются средства индивидуальной защиты, в результате заразились десятки лечащих врачей и медсестер.

Также закончились места в морге, из-за чего к больнице подогнали авторефрижератор, где временно хранятся тела умерших от коронавируса.

Со 2 марта (когда COVID-19 обнаружили у первого пациента) в Нью-Йорке заразились уже 23 тысячи человек, из них умерли 365. В штате количество зараженных достигло 37 тысяч (466 умерших). Больше всего пострадал округ Квинс, где зафиксировано 6420 больных, что в два раза больше, чем на Манхэттене.

Как отмечает Foreign Policy, такая ситуация в стране сложилась из-за запоздалой и неэффективной реакции властей. Одной из причин может быть задержка массового тестирования и плохая координация между федеральными ведомствами.

Врач из Бостона рассказала душераздирающие истории, как больные коронавирусом умирают в одиночестве, потому что к ним не пускают родных из-за риска заразиться.

Напомним, что США вышли на первое место в списке стран с самым большим количеством инфицированных COVID-19 (OBOZREVATEL).