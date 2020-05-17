Впервые за столетия в Британии вылупились дикие белые аисты

Впервые за сотни лет птенцы белого аиста родились в дикой природе в Британии, сообщает CNN.

До этого появление птенцов было зарегистрировано на крыше собора Святого Джайлса в Эдинбурге в 1416 году.

Как отмечается, пять птенцов появились на свет после 33 дней ожидания на старом большом дубе. В настоящее время аисты-родители активно заботятся о потомстве.

«Родители усердно трудятся и делают фантастическую работу, особенно после их неудачной попытки в прошлом году», — рассказал руководитель проекта «Белый аист» Люси Гроувс. (gazeta.ru)