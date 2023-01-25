Перед тем, как в ЕС было принято решение отправить на армяно-азербайджанскую границу наблюдательную миссию из ста человек сроком на два года, Европарламент принял ряд резолюций, осуждающих Азербайджан за «оккупацию армянских территорий в сентябре 2022 года», а также «блокировку Лачинского коридора».

Сейчас можно сколько угодно писать о предвзятости ЕС, однако реальность такова, что геополитика – « дело тонкое», и тут все методы для расширения своих интересов хороши. Армения для расширения интересов ЕС в своей стране предоставила все возможности, взамен на критику и осуждение Азербайджана, со своей стороны, Баку не допускает Брюссель в регион. При этом Армения преподносит это, если верить спикеру армянского парламента Алену Симоняну, не как смену геополитического курса, а «в целях безопасности».

Сразу скажем, что принятые Европарламентом резолюции ни на что не влияют, а миссия отправленная на границу – не военная и угроз от нее нет. Однако в политической плоскости все складывается куда печальнее, и с этой ситуацией надо что-то делать. Азербайджан всегда сохранял баланс между геополитическими центрами, в то время как Армения всегда делала однозначный выбор. Другой вопрос, что у Азербайджана был люфт выбирать в плане денег и системы безопасности, которую он сам за свой счет выстраивал, в то время как Армения всегда была вынуждена быть бедной соседкой то России, то теперь ЕС.

Армения, а точнее пашиняновская Армения прекрасно понимает, что Россия на фоне событий, разворачивающихся в Украине, никакой не гарант ее территориальной целостности и более того, геополитический центр притяжения. Во второй половине 2023 года будет уже всем понятно, что Россия в этой войне не выигрывает, а потому Армения решила первой убежать с корабля, а спасательный круг ей подкинул ЕС в лице миссии.

Однако для Азербайджана открывается новая реальность. В случае тотального проигрыша России, геополитический расклад в Европе изменится в пользу европейских держав, США и Великобритании, а они на правах победителей будут диктовать России свои условия, а параллельно на территориях традиционного влияния России, а именно на постсоветском пространстве, будет передел сфер влияния. ЕС, отправляя свою миссию, заранее укрепляет свои позиции.

Отдельный вопрос, как в этих условиях будут действовать Турция и Иран.

За 11 месяцев украинской войны мы увидели полную трансформацию ЕС и в целом западного блока. От трусливой пророссийской Германии, которая целиком и полностью зависела от России, ее энергоресурсов, влияния «Газпрома» на внутриполитические дела Германии и СМИ, а также огромные финансовые влияния российских олигархов, ничего не осталось. Сейчас Германия после США вышла на второе место по поставкам тяжелого вооружения в Украину, а также избавилась от зависимости от российского газа. И все это не говоря о президенте Франции, главного лоббиста Путина, который сегодня тоже отошел в сторону и ждет итогов войны, чтобы также как и все остальные пожинать плоды своих «инвестиций» в лице нескольких танков и пары штук гаубиц.

Тем не менее трансформация Европы произошла и эту данность нужно принимать как реальность. Она будет играть на постсоветском пространстве одну из главенствующих ролей. Уже сегодня ЕС признала КСИР как террористическую организацию, что говорит о том, что проблем между Тегераном и Брюсселем будет хоть отбавляй. На этом фоне вспоминать про «ядерную сделку» уже неприлично. Потому, ожидать, что Тегерану дадут усиливаться в Ереване, Баку, Тбилиси или в какой-то из стран постсоветского пространства не приходится. Более того, следующая конфронтация ЕС будет именно с Ираном, вопрос «когда» остается открытым. Однако для Азербайджана может открыться окно возможностей в антииранском направлении – это факт.

С Турцией у ЕС все сложнее, чем с Ираном. Анкара, а если быть точнее президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган умело лавирует между Россией и Западом, при этом выбивая себе особые преференции. С одной стороны, Турция среди лидеров, которая отправляет в Украину оружие, является гарантом «зерновой сделки», а с другой стороны, Эрдоган также единственный лидер, на чей звонок президент Путин отвечает и готов обсуждать. Кстати, на этой неделе в Стамбуле пройдет саммит ЕС с Турцией, посвященный конфликту в Украине.

Отдельно следует добавить, что не зря Эрдоган перенес президентские выборы на 14 мая. «В этот день будет праздник «Гурбан», — сказал лидер Турции. Но кто будет настоящей геополитической жертвой, можно только догадываться, поскольку он понимает, что ближе к лету наступит развязка в украинском кризисе, и Турция, а в частности лично он, не должен упустить исторический шанс также участвовать в исторических событиях, которые должны произойти летом текущего года.

Однако проблемы начнутся чуть позже. У Турции, а именно у Эрдогана ожидаются большие проблемы с ЕС, в частности с Францией. В данный момент все болезненные вопросы отложены в сторону, однако реальность такова, что сейчас Греция накачивается последним вооружением, в то время как Турция не может обновить свой авиапарк хотя бы модернизированной авиацией F-16 с одной стороны, а с другой стороны не может получить комплектующие для своих F-16. Поэтому проблемы у ЕС и Турции еще впереди. Впереди еще и конфликт за постсоветское пространство…