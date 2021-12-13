«Армяне намерены перевести трехсторонний переговорный формат Азербайджана, России и Армении на МГ ОБСЕ», — сказал # политолог Максим Шевченко.

«Они это делают с одной целью – замедлить процесс. Западные страны не заинтересованы в крепком союзе Азербайджана, России, Турции, Ирана и, возможно, Грузии. Появление региональной кооперации по совокупности может составить около 400 миллионов населения и конкуренцию Европе. Поэтому они не заинтересованы в кооперации этих стран», — считает эксперт.

По его словам, принцип Запада «разделяй и властвуй», и западные страны всегда будут против кооперации, которые находятся за пределами «Вала Трояна».

Эксперт также добавил, что такая же позиция была у китайцев.

«Если вы почитаете их хроники, отношения в великой степи были такими же. Поддерживать одних против других, затевать войны. Цель всей этой политики была бесконечная война. Точно такая же политика и у Запада», — сказал эксперт.

Политолог также сказал, что азербайджанские солдаты доказали, что готовы бороться за спокойное небо над своей головой.

«Плевали они на сенаторов, конгрессменов и иных дипломатов, которые десятилетиями сидели и стравливали между собой азербайджанский и армянский народы. Сам народ Азербайджана решил свою судьбу. Она решилась не в Брюсселе, не в Вашингтоне и не в Москве, она решилась на склонах шушинских гор, в Зангилане, Физули, и это невыносимо для мировых господ.

Они хотят, чтобы люди были их куклами, они не выносят, когда люди встают с колен и решают свои судьбы. Поэтому я поддерживаю Азербайджан и его стремление к справедливости. Сильный Кавказ и сильная Малая Азия — это важнейший фактор глобального процесса достижения свободы и справедливости», — добавил политолог.

Говоря о новой формулировке армян на международных аренах — «отделение ради спасения», Шевченко сказал, что сейчас у армян идет попытка эрозии своей позиции, однако к этой ситуации нужно подходить с опасением.

«Я не исключаю какие-то провокации. Как мы помним, расследование по сумгайытскому делу привело к армянскому криминалитету. Поэтому я надеюсь на разум армянского народа. Разумная армянская интеллигенция должна иметь голос в армянском обществе. Они прекрасно понимают, что если все пойдет хорошо, то и границы будут открыты как в Европе, и люди смогут жить там, где они хотят. Поэтому возможны какие-то террористические действия против армян, которые будут осуществляться армянскими политическими группами с целью показать, что это делают азербайджанцы», — резюмировал он.