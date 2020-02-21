Возможен ли зональный тариф на общественном транспорте?

Бакинское транспортное агентство (БТА) в очередной раз заявило о планах дифференцировать тарифы на столичных автостоянках. Судя по недавнему заявлению председателя правления этой структуры Вюсала Керимли, обещанную систему задействуют уже в ближайшее время, разделив при этом город на зоны. Тарифы за парковку в каждой зоне Баку будут свои, однако точной информации о ценах пока еще не предоставлено.

Опрошенные # специалисты транспортной сферы тоже затруднились ответить на этот вопрос. По их словам, экономическая и организационная сторона зонального подхода к тарифам понятна, однако скудная информация пока еще не позволяет делать выводы о ценах. При этом и эксперты, и граждане уверены, что стоимость платных парковок, конечно же, не должна быть слишком высокой, поскольку здесь важно соблюсти условие пропорциональности тарифов к заработкам азербайджанцев.

«В любом случае, устанавливаемые тарифы должны быть по карману нашим водителям, — уверен эксперт в области транспорта председатель общественного объединения гуманитарной поддержки «Хаят» Азер Аллахверанов. — Здесь, безусловно, должны также присутствовать льготные элементы, поскольку устанавливать везде без разбора запреты на парковку автомобилей и ставить паркоматы для оплаты невозможно. Проще говоря, в распоряжении наших водителей должны быть альтернативы и на это указывал глава государства, отметивший, что на такие альтернативы следует обращать внимание. Думаю, пакет предложений готовится с учетом этого».

Между тем, резонансные выступления руководства БТА о переходе к зональному тарифу за парковку машин наводят на мысль о возможности похожих мер в отношении тарификации стоимости за проезд в общественном транспорте. По мнению Аллахверанова, такой исход в целом возможен, однако повышение тарифа требует обоснований, а зональная его дифференциация нуждается в соответствующих автоматизированных системах контроля. Автоматизированная система оплаты и контроля проезда в общественном транспорте рассчитывает стоимость проезда автоматически. Понятно, что там, где ее нет, применение упомянутых подходов может быть неправильно имплементировано:

«Пока что я этих механизмов не вижу, нет соответствующих условий для применения данного механизма. К тому же действующие сегодня тарифы в целом приемлемы для пассажиров, — говорит специалист. — Но если стоит вопрос, что в центре города будет установлена определенная зона и здесь должна быть другая цена, думаю, с этим следует детально разобраться во избежание путаницы».

К тому же прежде чем вводить зональную дифференциацию тарифов за проезд в общественном транспорте, необходимо детально отработать все вытекающие отсюда моменты, считает он, отмечая, что на текущий момент следует больше акцентировать внимание на повышении качества услуг в общественном транспорте. Это и безопасная перевозка пассажиров, и отвечающие требованиям безопасности автобусы, работа общественного транспорта без опозданий и пр. И вот когда будут созданы все условия, и решены перечисленные вопросы, можно будет вернуться к вопросу о применении принципов зональности в тарификации оплаты за проезд.

«Сегодня я не вижу реальных условий для внедрения этой практики. Считаю, что та цена, которая действует на нашем общественном транспорте, приемлема для среднестатистического пассажира», — резюмировал эксперт.