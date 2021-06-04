Министерство внутренних дел (МВД) и Генеральная прокуратура распространили информацию в связи с гибелью журналистов.

В информации говорится:

«Вооруженные силы Армении продолжают совершать преступления против наших граждан, минируя наши территории, грубо нарушая основные нормы и принципы международного гуманитарного права, в том числе требования Женевских конвенций от 1949 года»

Так, 4 июня 2021 года около 11 часов пассажирский автомобиль марки «Камаз», в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в Кяльбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвался на противотанковой мине. Погибли 3 человека — Сираж Абышов (оператор телеканала AzTV), Магеррам Ибрагимов (сотрудник информационного агентства «Азертадж»), Ариф Алиев (заместитель представителя главы МЧС по административно-территориальному округу села Сусузлуг), еще 4 человека были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Сотрудники прокуратуры и полиции осмотрели место происшествия, была назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.

По факту в Военной прокуратуре Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК.

Проводятся интенсивные оперативно-следственные мероприятия».