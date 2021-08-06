Возбуждено уголовное дело в отношении директора центральной больницы города Ширван.

Как сообщили в прокуратуре Ширвана, было установлено, что директор больницы Ильхам Мустафаев с 24.04.2021 до настоящего времени злоупотреблял служебными полномочиями, оформил не работающий автомобиль «ВАЗ 21063» на имя Агшина Ахмедова, оформив ему зарплату в размере 1054 манатов, а также путем оформления покупки технического оборудования для ООО «Эльхан Фараджев» на сумму 4 тыс. 980 манатов обеспечил перечисление указанных денежных средств из госбюджета.

По факту в прокуратуре города Ширван возбуждено уголовное дело по статьям УК 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог).

Следствие продолжается.