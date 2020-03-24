ВОЗ сообщила об ускорении пандемии

В мире продолжает увеличиваться число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2. По данным международной группы волонтеров Worldometer, вирус проник уже в 195 стран и территорий. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен у 378 тысяч человек, от последствий заболевания скончались более 16 тысяч человек, выздоровели свыше 101 тысячи.

По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусная инфекция все быстрее распространяется в мире. «Первые 100 тысяч случаев были зарегистрированы за 67 дней, следующие 100 тысяч – за 11 дней и третьи 100 тысяч – всего за 4 дня», сообщила ВОЗ в Twitter. (DW)