В то время, когда дети готовятся вернуться в школу в связи с новым учебным годом, как никогда важно принять решительные меры по минимизации передачи вируса.

Oб этом говорится в совместном сообщении представительств ВОЗ и ЮНИСЕФ в Азербайджане.

По данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, эти меры включают обеспечение доступа к вакцинации для учителей и другого школьного персонала, а также улучшение вентиляции классных комнат, уменьшение количества учеников в классах, соблюдение физической дистанции, регулярное антивирусное тестирование школьного персонала и меры родительской безопасности, улучшение школьной среды с точки зрения соблюдения стандартов безопасности посредством таких мер, как постоянное повышение осведомленности родителей.

Вакцинация – один из лучших и самых быстрых способов защиты от вируса, включая и дельта-штамм. Вакцинация учителей и других сотрудников школ – это преимущество в нынешнем году, которое сделает школы более безопасным местом.

Мы живем с пандемией COVID-19 уже почти два года, и безопасное открытие школ стало нашим главным приоритетом. Закрытие школ имеет долгосрочные негативные последствия, и это трудно оправдать. Мы все должны работать над безопасным открытием школ, чтобы защитить будущее наших детей. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) настоятельно призывает страны, в том числе и Азербайджан, держать школы открытыми, сводя к минимуму риск распространения различных вариантов COVID-19. Мы поддерживаем наших местных партнеров в реализации национальной стратегии вакцинации, которая играет важную роль в открытии школ», — сказала представитель ВОЗ в Азербайджане, доктор Ханде Харманджи.

«Пандемия показала, что закрытие школ оказывает серьезное негативное влияние на детей, но она также показала, что школы играют важную роль с точки зрения образования, психического здоровья и развития социальных навыков детей. Дети и молодежь не должны подвергаться риску приостановки их обучения еще на год. ЮНИСЕФ тесно сотрудничает с Министерством образования Азербайджанской Республики, чтобы обеспечить безопасное открытие школ 15 сентября и убедиться, что дети не упускают возможности, предоставляемые школой», — сказал представитель ЮНИСЕФ в Азербайджане Алекс Хайкенс.

Было отмечено, что офис ЮНИСЕФ в Азербайджане в настоящее время сотрудничает с Министерством образования по оказанию адресной поддержки детям с целью восстановления образования в десяти выбранных регионах Азербайджана. Программа предоставляет дополнительную поддержку детям и поддержку учителям, чтобы они не отставали в новом учебном году.