Премьер-министр Италии Джорджия Мелони была разыграна двумя российскими комиками Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, известными также как Вован и Лексус, которые выдавали себя за африканских политических лидеров, пишет The Guardian.

В ходе разговора Мелони выразила «сильную усталость» от продолжающегося конфликта на Украине и намекнула, что у нее есть некие нераскрытые решения по поиску приемлемого для обеих сторон урегулирования. Представители Мелони подтвердили, что ее «ввели в заблуждение» во время разговора, но в целом она остается непоколебимой в своей публичной поддержке Украины.

Комики известны своими навыками социальной инженерии, и их обвиняют в связях с российской разведкой, хотя никаких доказательств этому нет. Розыгрыш произошел в тот период, когда Мелони активно работала над укреплением отношений с африканскими лидерами, в частности, в связи с проблемой переправы судов с мигрантами в Италию. Звонок был первоначально опубликован на канадской видеохостинговой платформе Rumble, а затем подхвачен российским государственным информационным агентством «РИА Новости».