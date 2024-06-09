Италия стала первой страной-тяжеловесом, в которой прошли выборы в парламент ЕС. Это стало проверкой силы лидера ультраправых Джорджии Мелони у себя дома — и будущего влияния в блоке, пишет The Guardian.

Большинство из 27 стран-членов Европейского союза, включая могущественные Францию и Германию, придут на избирательные участки в воскресенье, в последний день, а прогнозируемые общие результаты будут подведены поздно вечером.

Голосование в Италии — третьей по величине экономике ЕС, имеющей 76 из 720 мест в новом парламенте, — может иметь серьезные последствия.

Опросы показывают, что партия Мелони «Братья Италии» может победить с 27 процентами голосов — это более чем в четыре раза больше, чем в 2019 году.

Это сделает Мелони одним из лидеров в в принятии ключевого решения: получит ли должность главы Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В преддверии выборов Мелони активно обхаживают как правоцентристская фон дер Ляйен, так и лидер французских ультраправых Марин Ле Пен, которая хочет создать правую супергруппу в парламенте.

Партия Ле Пен «Национальное объединение» также лидирует в опросах на выборах в ЕС.