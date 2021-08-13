13 августа, с 16:25 до 20:30, подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных на территории населенных пунктов Ашагы Загалы, Заркенд Басаркечарского района и Гёйсу Чамбаракского района, обстреляли из оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Истису, Юхары Айрым Кельбаджарского района и Галакенд Гедабекского района, сообщает Минобороны Азербайджана.

Сообщается, что среди личного состава азербайджанской армии погибших и раненых нет.

Действия противника были подавлены ответным огнем.

Оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений.